В Азербайджане гибридные автомобили будут освобождены от НДС еще на год. Об этом говорится в проекте государственного бюджета Азербайджанской Республики на 2023 год, сообщает Minval.az.

Так, документ предусматривает дополнительный год освобождения от НДС при ввозе и реализации гибридных автомобилей, произведенных не более трех лет назад и с объемом двигателя не более 2500 кубических сантиметров. В целом доходы госбюджета на 2023 год прогнозируются на уровне 30,7 миллиарда манатов.