Парламент Казахстана принял поправки, ограничивающие полномочия президента республики, а также возможности участия в политической деятельности родственников лидера страны, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье». Документы направлены на подпись главе Казахстана.

Членам семьи президента «запретят занимать руководящие должности в государственных и квазигосударственных структурах», говорится в публикации. Кроме того, ограничат «участие главы государства в формировании верхней палаты парламента» и в работе местных органов власти. Также лидер Казахстана на срок своего президентства не сможет состоять в политических партиях.