Российская дипломатия продолжает пробивать дно. На сей раз отличился посол России в Армении Сергей Копыркин. Сей персонаж заявил журналистам: «Могу повторить то, что заявлялось неоднократно российским руководством. На наш взгляд, вопрос статуса Карабаха — это тот вопрос, который следовало бы оставить следующим поколениям, когда будет сформировано условие для приемлемого для всех справедливого решения этого вопроса». Никол Пашинян поймал мяч на лету и тут же пискнул из-под российского «зонтика» в кавычках и без: «Российские коллеги заявили, что, по их мнению, правильным будет на неопределенное время отсрочить вопрос статуса Карабаха. Это обосновывается тем, что сейчас объективно невозможно найти статус, который был бы взаимоприемлем для обеих сторон. Насколько политика правительства Армении соответствует этой концепции? Полностью и на все 100%». И, как видно, был уверен, что о провале в Сочи можно забыть.

Понятно, что Никол Воваевич закончил свою очередную «прогулку на Запад», всячески выражает верноподданнические чувства Москве и повторяет то, что ему сказал Копыркин, с упорством главного персонажа некогда популярного «произведения» Боки «Мадам Попугай». Но как объяснить поведение Копыркина?

Разберём по пунктам.

Для начала, в судьбе «статуса Карабаха» решающее слово принадлежит Азербайджану, а не Армении или России. Так что господин Копыркин и его начальство разного уровня, включая Лаврова-Калантаряна и выше, может «откладывать (ну или «подкладывать», тут уже зависит от ситуации) будущим поколениям» статус Чечни, Татарстана, Калининградской области или Ивангорода, но никак не Карабаха. Этот вопрос лежит вне российской юрисдикции.

Да, Москва как посредник может что-то такое предложить сторонам. И теперь посол РФ подтвердил, что что-то такое действительно прозвучало. В самом деле, «утечкам» в СМИ насчёт «российского плана» из 15 пунктов, где предполагалось «отложить» статус Карабаха на потом, можно было верить или не верить. Когда небезызвестный Рубен Варданян опубликовал свой пост, что, дескать, итоговому заявлению в Сочи не хватает одного абзаца: «Вопрос о статусе Нагорного Карабаха пока не закрыт, и российские миротворцы продолжат обеспечивать мир, удерживая стороны от применения силы или угрозы ее применения, пока не будет найдено политическое решение. К переговорам по решению вопроса о статусе Нагорного Карабаха при международном посредничестве привлекаются представители самого Нагорного Карабаха» — еще оставалось пространство для дискуссии, это фантазии беглого олигарха или «утечка» из реального предложенного текста. Но теперь Сергей Копыркин, который не блогер и не политик ханкендинского масштаба, а посол России, то есть официальное лицо, подтвердил этот «полный абзац»: да, Россия пытается реанимировать тему «статуса Карабаха» и оставить будущим поколениям впечатляющую «мину замедленного действия». Что уже даст Москве возможность манипулировать конфликтом, держать здесь своих миротворцев до этих самых «будущих поколений» и т.д. Признав по сути, что у российской дипломатии по-прежнему нет других инструментов, кроме манипулирования конфликтами.

Но, во-первых, вынуждены напомнить: в Азербайджане на самом высоком уровне четко, однозначно и неоднократно заявили, что вопрос «статуса Карабаха» считают закрытым. Можно, конечно, предположить, что сказанное еще почти два года назад «Nə oldu bəs status? Cəhənnəmə getdi status, gora getdi status, gorbagor oldu status, yoxdur status və olmayacaq» в МИД РФ на русский язык все еще не перевели, а воспользоваться бакинским переводом не позволила «жаба», она же державная гордость. Но «Карабахский конфликт — это уже история. Он был решен два года назад. В этом контексте практически обсуждать нечего.

А нормализация азербайджано-армянских отношений — это тот формат, который требует, конечно, очень серьезных шагов и рассчитываем и дальше на активную вашу личную роль и роль России в деле достижения этих целей» было сказано на безупречном русском, и тут перевод уж точно не требовался. Более того, послу РФ в Армении по штату полагается быть в курсе подробностей встречи в Сочи с участием президента той страны, которую он представляет, и премьера той страны, где он аккредитован, даже если это не страна, а «форпост».

И если после всего этого господин Копыркин, пардон, публично размахивает «статусом Карабаха» — то это уже не «язык поскользнулся». По сути дела, Москва позволяет себе публично игнорировать официальную позицию Азербайджана. А предлагая на переговорах свои варианты, продолжает уходить в отрыв от реальности, причем в пользу Армении. Именно так, напомним, развивались события в Казани в 2011 году, когда после долгих согласований на столе оказался серьезно «скорректированный» в пользу Еревана документ. Или же после апрельских боев 2016 года, когда РФ снова предлагала свой проект договора, который де-факто превращал Карабах во второе армянское государство на азербайджанской территории, со своими «силами самообороны» и правом вступать во внешние сношения. И еще при этом армянской стороне «дарили» Кельбаджар и Лачин. Какую роль сыграла эта посредническая неадекватность в том, что Армения спровоцировал в регионе новую войну — вопрос, который стоит озвучить вслух. Особенно теперь, когда становится понятно, что не только в посольстве РФ в Армении, но и в «высотке» на Смоленской площади так и не прибавилось профессионализма после провалов «казанского документа» и «плана Лаврова». Там, простите за напоминание прописных истин, еще не уяснили для себя, уже не 1922 и даже не 1992, а 2022 год. Когда уже политические процессы а Южном Кавказе диктуют Баку и Анкара, а не Москва руками Еревана. И это не тот вопрос, который можно оставить будущим поколениям.

Нурани, обозреватель