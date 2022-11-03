Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что канцлер Федеративной Республики Германии Олаф Шольц сменил собственную позицию касательно российского лидера Владимира Путина, сообщает Daily Sabah.

Канцлер ФРГ сообщил, что требуется найти общий язык с президентом России. Вместе с тем глава Турции заявил, что месяц назад Шольц «занимал совершенно иную позицию» в отношении Российской Федерации.

«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем», — отметил Эрдоган.