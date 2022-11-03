Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган раскрыл объем запасов газа на месторождении в Черном море.

По словам главы государства, разведанные запасы газа на месторождении Сакарья в Черном море составляют 540 млрд кубометров.

«Вероятно, эта цифра вырастет», — добавил он.

Эрдоган сообщил, что Анкара в ноябре завершит строительство трубопровода для подключения к системе газа из Черного моря.

«BOTAŞ (Госкомпания Турции. – «Газета.Ru») в этом месяце завершит наземный трубопровод для подключения газа к национальной системе», — сказал Эрдоган.