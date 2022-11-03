В селе Каиры Горностаевского района Херсонской области в результате ударов Вооруженных сил Украины уничтожены более 50 кадыровцев.
Об этом стало известно после разбора обломков зданий, по которым 24 октября ударили украинские воины, сообщает офицер ВСУ и блогер Анатолий Штефан (Штирлиц).
Он пояснил, что бойцы ВСУ точно попали по месту дислокации банд наемников из Чечни.
По его данным, по базированию кадыровцев ударила украинская реактивная артиллерия.
«Из-под завалов изъято 62 тела погибших. 53 принадлежат в/с ВС РФ (Чечня). Другие нуждаются в идентификации», — добавил Штефан.
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