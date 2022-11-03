Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудил с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым вопрос транспортировки азербайджанского газа в Европу.

В интервью каналу “A-Haber” турецкий лидер заявил, что указанный вопрос обсуждался в ходе его последнего визита в Азербайджан.

Турецкий лидер отметил, что между странами существуют нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум.

Он добавил, что дополнительный природный газ, который будет транспортироваться из Азербайджана посредством TANAP, станет важным фактором в плане создания газового хаба в Турции.