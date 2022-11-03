Испания передаст Украине четыре системы противовоздушной обороны Hawk и противотанковые ракетные комплексы.

Об этом говорится в заявлении главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.

«В ближайшее время наше государство укрепит свою обороноспособность, получив 4 системы ПВО Hawk», — заявил Кулеба.

По его словам, Испания передаст батарею ЗРК Aspide и ракеты к ней. На нужды Вооруженных сил Украины также будут направлены дополнительные противотанковые ракетные комплексы, пушки и снаряды к ним.

«Это именно то, о чем мы просили Испанию», — добавил министр Кулеба.