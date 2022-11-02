Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что российский лидер Владимир Путин продемонстрировал «конструктивный подход» к вопросу возобновления зерновой сделки.

«И господин Путин, и господин Зеленский показали конструктивный подход», — сказал он в интервью телеканалу A Haber.

Также глава государств выразил благодарность своим коллегам за решение данного вопроса.

Турецкий президент при этом добавил, что в переговорах с Путиным обсудил выход российской агропродукции на рынки, на первом этапе ее получат Сомали, Джибути и Судан.