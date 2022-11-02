В окрестностях Киева продолжается строительство оборонительных сооружений. Об этом сообщили в сухопутных войсках вооруженных сил Украины (ВСУ).

В своем Telegram-канале командование сухопутных войск Украины подчеркивает, что системы инженерного оборудования и фортификации в районе столицы страны продолжают совершенствоваться. Предпринимаются дополнительные меры по укреплению оборонительных сооружений.

Прежде всего украинские военные оборудуют огневые позиции на подступах к столице и места для размещения личного состава. Кроме того, устанавливаются взрывные инженерные заграждения. ВСУ наращивает районы рубежей и позиций в непосредственной близости от Киева.