Объем российского рынка новых легковых автомобилей в октябре 2022 года снизился в годовом выражении на 63,1%, до 43308 штук, что на 2,5% меньше, чем в сентябре текущего года.

За 10 месяцев в РФ продано 518,011 тыс. новых легковых машин (-59,6%).