Германия, как и другие государства, привержена политике «одного Китая», изменение статус-кво касательно Тайваня возможно только мирным путем. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц перед своим визитом в КНР 3-4 ноября.

«Напряженная ситуация вокруг Тайваня беспокоит. Как США и многие другие страны, мы следуем политике «одного Китая». Сюда относится то, что изменение статус-кво может произойти только мирным путем и при взаимном согласии», — подчеркнул канцлер.

«Наша политика направлена на сохранение основанного на правилах порядка, мирное урегулирование конфликтов, защиту прав человека и меньшинств и свободную и честную мировую торговлю», — заявил он.