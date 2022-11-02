Вооружённые силы Сербии сбили неизвестный беспилотник, который вёл слежку за военными и находился в воздушном пространстве страны. Сделано это было средствами радиоэлектронной борьбы в соответствии с приказом президента и верховного главнокомандующего Александра Вучича, сообщает Минобороны республики.

«Части Армии Сербии сегодня после полудня после обнаружения и сопровождения нейтрализовали коммерческий беспилотник, двигавшийся от Копаоника к Рашке. Дрон сбит с применением средств электронной борьбы в непосредственной близости от военных объектов гарнизона города Рашка», – уточнили в оборонном ведомстве.