Российские военные ведут наступательные действия в ряде направлений. Также в течение суток активно применяли авиацию и РСЗО для ударов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Противник пытается удержать временно захваченные территории, сосредоточивает усилия на сдерживании действий Сил обороны на отдельных направлениях. Ведет наступательные действия на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях», — пишет пресс-служба Генштаба ВСУ.

В течение суток россияне нанесли:

1 ракетный удар;

12 авиационных ударов;

25 ударов из РСЗО.

Ночью россияне снова атаковали объекты инфраструктуры Украины ракетами и иранскими ударными БпЛА в районах более 15 населенных пунктов.

«На Волынском и Полесском направлениях обстановка остается без существенных изменений. Республика Беларусь продолжает поддерживать вторжение Российской Федерации против Украины. Сохраняется угроза нанесения новых ударов и применения ударных БпЛА с территории страны», — пишет пресс-служба Генштаба.

Ситуация на других направлениях:

на Северском направлении — из минометов и ствольной артиллерии, в районах населенных пунктов Гай и Сеньковка Черниговской области;

на Слобожанском направлении — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище, Глубокая, Двуречное, Казачья Лопань и Красное;

на Купянском и Лиманском направлениях — из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Берестовое, Грековка, Заречное, Надежда и Невское;

на Бахмутском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Иванград, Майорск, Роздоловка, Опытное и Соледар;

на Авдеевском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Невельское, Новомихайловка и Первомайское;

на Новопавловском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Времовка, Угледар, Никольское, Павловка и Пречистовка;

на Запорожском направлении — из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии, в районах населенных пунктов Белогорье, Гуляйполе, Каменское, Малая Токмачка, Новополье, Новоселка, Орехов и Щербаки;

на Южнобугском направлении огневому поражению подверглись районы более 15 населенных пунктов вдоль линии соприкосновения.

В результате успешных действий украинских воинов в Запорожской области, в течение последних дней в больницы в городах Токмак и Мелитополь были доставлены сотня тяжелораненых россиян.

«В связи с периодической гибелью коллаборационистов и отказом от выполнения своих обязанностей противник проводит конкурсы на замещение вакантных должностей в органах власти на временно занятой территории Запорожской области», — добавляет пресс-служба.

Авиация Сил обороны Украины в течение суток нанесла 20 ударов по врагу. Под огонь попали вооружения и военная техника, а также позиции средств противовоздушной обороны противника.

«Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за сутки поразили 3 района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, склад боеприпасов и 3 других важных военных объекта противника», — отмечает Генштаб ВСУ.