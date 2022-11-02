Беларусь на деле подтверждает верность своим союзническим обязательствам. Минск всегда последовательно выступал за мирное урегулирование карабахского конфликта. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД Беларуси Анатолия Глаза, опубликованном на сайте ведомства.

«Вы знаете, МИД Армении занял весьма оригинальную позицию. Верность своим союзническим обязательствам Беларусь не на словах, а на деле подтверждает на протяжении всей своей истории. В том числе и в текущий непростой момент. Непрофессионально ставить под сомнение этот очевидный факт. Порядочность – одна из черт нашей внешней политики. Поэтому и в дальнейшем наши партнеры и союзники могут быть в нас уверены. Если бы другие страны вели себя так же, то многих проблем удалось бы избежать. Совершенно понятно, что озвученные президентом Беларуси подходы не оторваны, а напротив – основаны на реальности, понятны и по-союзнически честны. Именно в таком открытом ключе, без политических игр и интриг, и следует обсуждать вопросы, когда речь идет о судьбах и жизнях людей. На саммите, который с учетом спешности его созыва Арменией прошел в онлайн-формате, присутствовал Н.В.Пашинян, который и дал все необходимые комментарии своим коллегам – главам государств. К чему эта запоздалая оценка МИД Армении? Напомню, что белорусская сторона последовательно выступала за мирное урегулирование карабахского конфликта, прилагая к этому значительные усилия во всех доступных форматах – как многосторонних, так и двухсторонних. Бывшие и нынешние лидеры Азербайджана и Армении благодарны главе белорусского государства за искреннее желание мира и благополучия для всех народов Южного Кавказа, личный вклад в нормализацию азербайджано-армянских отношений. Поэтому рекомендуем нашим друзьям и партнерам внимательно читать и перечитывать многочисленные выступления Главы белорусского государства по данному непростому, но вполне разрешимому вопросу»,- заявил Глаз.