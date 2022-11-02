1 ноября военнослужащий запаса Сабухи Абдуллаев на некоторых интернет-каналах озвучил не соответствующее действительности и непрофессиональное мнение о Военно-воздушных силах (ВВС) Азербайджана и проектах по модернизации систем вооружения.

Согласно информации пресс-службы Министерства обороны, высказывания этого человека о наших ВВС совершенно безосновательны и являются ничем иным, как ложью и клеветой. Расцениваем это как провокацию и преднамеренные попытки подорвать репутацию азербайджанской армии.

В связи с безответственными, не отражающими действительности обвинениями С.Абдуллаева, командование ВВС примет соответствующие меры в судебно-правовой плоскости.