Глава МИД РФ Сергей Лавров в среду провел телефонные переговоры с иранским коллегой Хоссейном Амиром Абдоллахияном, обсудил ситуацию в районе Персидского залива и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес, сообщили в МИД России.

«Стороны обменялись мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на текущую ситуацию в зоне Персидского залива. Подтверждена общность позиций Москвы и Тегерана в пользу преодоления всех имеющихся здесь противоречий политико-дипломатическими средствами с учетом интересов ближневосточных государств», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

В ходе разговора «отмечена вредоносность развернутой западными СМИ информационной кампании, которая в условиях непростой международной обстановки может обернуться опасной эскалацией напряженности в этом стратегически важном районе мира», заявили на Смоленской площади.

«Главы внешнеполитических ведомств также затронули развитие ситуации на Южном Кавказе и ряд других вопросов, представляющих взаимный интерес», — сообщили в МИД РФ.