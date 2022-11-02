Администрация Соединенных Штатов утверждает, что на данный момент сохраняется опасность атак со стороны Ирана и подконтрольных ему сил в отношении Саудовской Аравии.

«Саудовская Аравия по-прежнему находится под угрозой нападения со стороны Ирана и подконтрольных ему сил, <…> [в том числе и из] Йемена. Мы учитываем, что в Саудовской Аравии живут и работают 70 тыс. американцев, включая тысячи военнослужащих США. Мы продолжим помогать обеспечивать Саудовскую Аравию некоторыми средствами самообороны. Эти [договоренности] не изменились», — утверждал в среду на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.