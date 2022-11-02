Президент России Владимир Путин заявил, что российскому Министерству обороны было дано поручение возобновить участие Москвы в «зерновой сделке».

«По линии Министерства обороны получена информация от турецкой стороны о том, что такие заверения Украиной даны: неиспользование этих гуманитарных коридоров для военных целей. В этой связи мною даны указания Министерству обороны возобновить наше полноценное участие в этой работе», — сказал он.

Вместе с этим он подчеркнул, что Москва оставляет за собой право выйти из сделки, если Киев нарушит гарантии.

