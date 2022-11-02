Американский лидер Джо Байден намерен принять участие в президентских выборах, которые пройдут в 2024 году в США. Об этом сообщила в среду старший советник Белого дома и помощник президента Анита Данн на конференции, организованной информационным порталом Axios.

Ее спросили, когда следует ожидать от Байдена официального объявления о начале кампании по переизбранию. «Мы не собираемся предвосхищать президента в этом вопросе. Но он заявил о своем намерении баллотироваться. Мы занимаемся некоторым планированием», — ответила она.