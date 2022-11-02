Журналисты спросили у президента Турции Реджепа Таййипа Эрдогана, как ему удалось убедить Владимира Путина вернуться в «зерновую сделку».
«Сначала я об этом скажу Байдену, а потом вам», — ответил Эрдоган.
Журналисты спросили у президента Турции Реджепа Таййипа Эрдогана, как ему удалось убедить Владимира Путина вернуться в «зерновую сделку».
«Сначала я об этом скажу Байдену, а потом вам», — ответил Эрдоган.
© 2013-2022 Minval.az. Все права защищены.
Перепечатка материалов только при наличии гиперссылки на Minval.Az
Добавить комментарий