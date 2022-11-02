Турция продолжит прилагать усилия для справедливого и устойчивого решения конфликта в Украине.

Об этом заявил в среду официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, комментируя решение России возобновить участие в зерновой сделке.

«Турция продолжит свои усилия по справедливому и устойчивому решению <…> конфликта», — написал на своей странице в Twitter представитель турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Он также выразил мнение, что возобновление поставок зерна из России и с Украины стало » еще одним достижением конструктивной и многоуровневой дипломатии Турции».