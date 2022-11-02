Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2022 год, на территориях близ южных границ Азербайджана начались учения воинских частей Сил специального назначения.

Как сообщает Минобороны, согласно плану учений, проводимых под руководством командующего Силами специального назначения генерал-лейтенанта Хикмета Мирзаева, воинские части были подняты по сигналу «Тревога».

После того, как спецназовцы, покинув пункты постоянной дислокации, выдвинулись в оперативные районы, были заслушаны доклады командиров и уточнены задачи. Привлеченные к учениям части и подразделения ВВС и ракетно-артиллерийских войск сосредоточились в соответствующих аэродромах и районах.

Организовано взаимодействие с другими видами войск.

Согласно плану, на последующих этапах учений подразделения специального назначения выполнят ряд задач во взаимодействии с оказывающими им поддержку Военно-воздушными силами и подразделениями ракетно-артиллерийских войск.

Отметим, что в рамках учений отдельно проводится проверка определенной спецподготовки подразделений специального назначения.