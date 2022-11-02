Россия не перестала быть стратегическим союзником Армении и какой-то нежелательной страной, и ни в коем случае нельзя вести нынешние дебаты в русле запрета российских телеканалов. Об этом заявил журналистам спикер парламента Армении Ален Симонян, передает ереванский «Спутник».

Он вновь коснулся темы запрета на въезд в Армению депутата Государственной Думы России Константина Затулина и главреда RT и Sputnik Маргариты Симоньян.

Ранее МИД РФ сообщал, что обратился к армянской стороне за подтверждением и разъяснениями по этому вопросу.

Симонян добавил, что не владеет информацией об обращении, но уверен, что если это обращение будет, то у армянской стороны есть весьма адекватное объяснение. Спикер уверен, что «решение правильное и даже запоздалое».

«Есть и другие люди, которые должны осознавать, что если они попирают интересы Армении, то будут объявлены нежелательными персонами», — сказал он.

В то же время, отвечая на соответствующий вопрос, глава законодательного органа заявил, что было бы ошибкой увязывать эту тему с вопросом вещания российских телеканалов в Армении.

«Я считаю ошибкой какой-либо запрет в условиях развития информационных технологий. Я уже не говорю о том, что у нас 1-2 миллиона соотечественников, проживающих в России. Более того, давайте поймем – Россия не стала для нас какой-то нежелательной страной. Пожалуйста, не ведите разговор в этом русле», — сказал он, обращаясь к журналисту.

Он считает, что ни в коем случае нельзя вести дискурс в том направлении, будто Россия больше не союзник. По его словам, власти Армении сегодня – одни из самых пророссийских.