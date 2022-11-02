В Государственной дорожной полиции призвали как можно меньше пользоваться ремонтируемой дорогой в Баку.

Как сообщил главный инспектор Главного управления Государственной дорожной полиции города Баку майор полиции Араз Аскерли, с сегодняшнего дня до 22:00 завтрашнего дня в связи с проводимыми ремонтными работами будет ограничено движение по дороге «Баксол» в Бинагадинском районе Баку.

«Хочу отметить, что выезд с дороги Бинагади-«Баксол» на проспект Зии Буньядова – территория с плотным движением. Водители должны учитывать это, и как можно меньше пользоваться транспортными средствами на данной территории», — подчеркнул представитель ГДП.