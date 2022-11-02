После 44-дневной войны геополитическая ситуация в регионе Южного Кавказа претерпела серьезные изменения. В основу новой картины легли как резко возросшая роль Азербайджана — страны-победителя, так и падение и без того невысокого рейтинга Армении на международной арене.

Сегодня Азербайджан воспринимается и Западом, и Россией как надежный и доверительный партнер. Достаточно вспомнить слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен после подписания летом этого года меморандума о взаимопонимании между данной структурой и Азербайджаном. Меморандум предусматривает увеличение импорта азербайджанского природного газа до 20 миллиардов кубометров в год к 2027 году.

Тогда же президент Азербайджана Ильхам Алиев, оставаясь верным курсу многовекторной внешней политики, заявил, что данный документ никоим образом не направлен против России в ее газовой политике. Тем самым он дал понять, что налаживание тесных экономических связей с Европой исходит из национальных интересов страны, а не в пику России. Кроме того, Баку удалось сохранить отношения с Россией и ОДКБ, и даже достичь прогресса в них как в политическом, так и экономическом направлениях.

В свою очередь на политической площадке Армении была отведена роль «мальчика для битья». И что примечательно, Армения упала в глазах не столько стран Европы и США (Франция и проармянские конгрессмены пытаются сохранить лицо Армении – ред.), сколько утратила лимит уважения и доверия среди своих же союзников из числа стран-членов ОДКБ. Сегодня Армения председательствует в ОДКБ, но этот фактор не стал иммунитетом для премьер-министра Никола Пашиняна, которого за несколько дней дважды подвергли публичной и унизительной порке.

Роль «экзекутора» взял на себя прямолинейный президент Беларуси Александр Лукашенко. Оставив в стороне ложный дипломатический этикет, «Батька» высказал все, что он думает (скорее всего, не только он) о позиции Армении в армяно-азербайджанском конфликте. В частности, на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ белорусский президент заявил, что «вопрос очень чувствительный и щепетильный».

И тут же он дал понять Пашиняну, что не стоит тешить себя иллюзиями относительно того, чтобы противопоставить ОДКБ Азербайджану, и Баку никому не враг в этой организации.

«Это не то, что с одной стороны ОДКБ, а с другой стороны Азербайджан. Это наши дружественные две страны. У нас очень тесные связи с близкой нам православной Арменией и очень близким нам мусульманским государством Азербайджан», — отметил Лукашенко.

Президент Беларуси раскритиковал Пашиняна, который предложил членам ОДКБ определиться со своей позицией и предложить дорожную карту восстановления территориальной целостности Армении.

«Вы потребовали от нас определиться с нашей позицией. Вы что, не знаете нашу позицию? Мы хотим, чтобы между соседними государствами был урегулирован конфликт мирным путем. Второй вопрос: дайте дорожную карту по восстановлению территориальной целостности Армении.

Какую дорожную карту? Я вам на это сразу отвечаю: сядьте с Ильхамом Алиевым, если надо попросите президента России, и примите решение. Не примете сегодня, будет хуже», – сказал Лукашенко.

Второй же «нагоняй» Ереван получил от Минска буквально вчера. А в качестве бонуса Армения удостоилась «гапаза» еще и от генерального секретаря ОДКБ Станислава Зася.

Так, вчера в ходе встречи между Лукашенко и Засем белорусский президент заявил, что конфликт между Арменией и Азербайджаном нужно заканчивать.

«Надо это заканчивать. Это не дело, что в рамках ОДКБ мы не можем прекратить эти конфликты. Мы очень серьезно должны обсудить эти вопросы на очередной сессии ОДКБ», — сказал белорусский лидер.

«Закончилась война. Ясно, чем закончилась. Определились стороны, что им нужен посредник, грубо говоря. Это норма, классика. Естественно, это Россия. Обратились к России, Россия высадила туда сотни людей. Помним, как самолеты летали. Российские пограничники, как сказал Путин, находятся на всех участках границы. И с Турцией, Ираном, между Арменией и Азербайджаном и так далее. Что еще надо? Зачем туда втянули Евросоюз? Зачем туда тащат ОБСЕ? Понятно же зачем. Что они там будут делать, если там уже есть посредник? И еще ОДКБ туда надо втянуть. Как будто больше нечем заниматься», — добавил он.

В свою очередь генсекретарь ОДКБ Станислав Зась отметил, что «много раз разговаривал с представителями Азербайджана, видел, что страна активно готовится к силовому варианту».

«Я им говорил, что надо все-таки этот вопрос переговорами решать. Ответ был простой: «Станислав Васильевич, уже 30 лет пытаемся договориться. Сколько еще можно переговоры вести?» Ситуация зрела, конечно, к тому, о чем вы говорите, и получилось то, что получилось», — сказал он.

Посыл Лукашенко, адресованный Пашиняну, вполне понятен. ОДКБ недовольна хаотичными шараханиями Армении, которая норовит прыгнуть под «западный зонтик», а когда приспичит, предъявлять необоснованные требования к ОДКБ, в частности, к России. Мол, защитите нас. Политические телодвижения Пашиняна, которые он пытается представить как «сбалансированную политику», на самом деле напоминают неуклюжие движения слепого котенка, который натыкается на острые углы.

Создается впечатление, что Пашинян старается подражать Алиеву в выстраивании внешнеполитических связей, что со стороны выглядит довольно нелепо и смешно. Одно дело, когда ювелир занимается своим делом, другое – дровосек вознамерился взяться за филигранную работу. Во время трехсторонней встречи в Сочи «политический дровосек» потерпел очередное фиаско на дипломатическом поле. Все пункты, о которых мечтала Армения, благодаря усилиям нашей дипломатии были исключены из итогового заявления. И на этом фоне Пашинян летит в Тегеран, где отчитывается об итогах встречи перед иранским лидером.

Получается какая-то гремучая смесь: Армения хочет сесть сразу на три стула. И если по многим вопросам позиции Ирана и России совпадают (возьмем, к примеру, продажу Тегераном Москве дронов, не исключено, что в будущем и баллистических ракет), то Запад в эту связку не вписывается никак. Да и с Ираном у России могут случиться накладки в вопросе открытия Зангезурского коридора. Как известно, Иран крайне негативно относится к этому проекту, в то время, как для России он выгоден. Открытие Зангезурского коридора значительно увеличит интенсивность транспортных потоков и предполагает, что Турция и Россия будут связаны друг с другом через Азербайджан и данный коридор.

Таким образом, Пашинян пытается оказаться сразу под тремя «зонтами», но уберечься от «дождя» все равно не удастся. Это вам не шашлыки жарить и тут же пожирать, и не пьяные пляски устраивать в Шуше. Дипломатия – дело тонкое…

Фарид Теймурханлы