Поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся ликер, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Миронов.

Некоторые представители отрасли рассказали, что в ряде заведений Jagermeister уже нет.