Поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся ликер, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Миронов.
Некоторые представители отрасли рассказали, что в ряде заведений Jagermeister уже нет.
Поставщики уже уведомили рестораны о повышении цен на оставшийся ликер, заявил РИА Новости вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России Миронов.
Некоторые представители отрасли рассказали, что в ряде заведений Jagermeister уже нет.
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