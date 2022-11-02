Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал важными контакты с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом. Во время слушаний в парламенте по проекту бюджета на 2023 год Пашинян напомнил, что в текущем году у него состоялся телефонный разговор с Эрдоганом, а затем была недавняя встреча в Праге.

«Вы спросите, мол, очень хорошо, встреча встречей, но что-то изменилось в ситуации? Я думаю, что у нас есть очень важное изменение ситуации, которое, конечно, само по себе не является каким-то существенным и практическим результатом. Но анализируя обстановку, я понял, что в ходе контактов с турецкой стороной в августе-октябре этого года мы смогли преодолеть коммуникационные сложности» — сказал он.

Пашинян заверил, что всегда и во всех случаях в прошлом этот вопрос стоял: встречаться или нет, говорить или нет. Сейчас этой дилеммы нет, причем на уровне не только правительства, но и общества.