«Большая часть населения мира страдает от нехватки воды, и ожидается, что в будущем эта проблема еще больше обострится. В нашей стране тоже в результате влияния климатических изменений наблюдается тенденция сокращения водных ресурсов».

Об этом заявил министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев на конференции «Цели устойчивого развития по зеленой трансформации в Азербайджане».

По его словам, реализуются масштабные мероприятия по эффективному использованию водных ресурсов, сокращению потерь, созданию новых источников воды, электронизации управления и другим направлениям, сообщает АПА.

Он отметил, что проводится большая просветительская работа по рациональному использованию водных ресурсов: «Все заинтересованные стороны должны участвовать в защите окружающей среды от повышенных воздействий в связи с социально-экономическим развитием и в улучшении экологической ситуации. Следует наладить эффективное сотрудничество с частным сектором и институтами гражданского общества. Нужно усилить меры по предотвращению деятельности, которая может привести к деградации окружающей среды. При переходе к «зеленой» экономике необходимо более ответственно действовать в таких вопросах, как водосбережение, повторное использование сырья, экологически чистые принципы производства в сельском хозяйстве, применение экологически чистых технологий в промышленности, охрана водоемов, биологического разнообразия и леса. Нужно укреплять международное сотрудничество, мы должны использовать все возможности, которые могут привести к решению экологических проблем.

Эти меры, которые будут приняты в контексте повестки Устойчивого развития до 2030 года, дадут толчок устойчивому развитию не только в Азербайджане, но и во всем мире, регионе. В ходе реализации данной деятельности появятся более широкие возможности для сотрудничества с организациями и программами при ООН».