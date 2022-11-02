В ночь с 1 на 2 ноября Россия атаковала Украину с восточного направления дронами-камикадзе Shahed-136. Украинским военным удалось сбить все БПЛА, кроме одного.

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

«12 из 13 уничтожены противовоздушной обороной в восточных и центральных областях государства», — говорится в сообщении.

Как добавляют военные, 6 БПЛА сбиты зенитными ракетными подразделениями, авиацией и мобильными огневыми группами воздушного командования «Восток».

«Еще шесть — в зоне ответственности воздушного командования «Центр» с привлечением истребительной авиации, подразделений зенитных ракетных войск, а также мобильных огневых групп Сухопутных войск и Сил территориальной обороны Украины», — добавляют в ВС ВСУ.