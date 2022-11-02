Мы продолжим взаимодействие в течение следующих месяцев, чтобы способствовать переговорам между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе, с партнерами, а также через многосторонние организации.

Об этом заявил представитель Госдепартамента США Нед Прайс на регулярном брифинге.

По его словам, прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению прочного мира.

Нед Прайс также прокомментировал состоявшуюся в Сочи встречу президента Азербайджана Ильхама Алиева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента России Владимира Путина.

«Так как мы не были участниками этой встречи, нам нечего об этом сказать. Однако госсекретарь Блинкен неоднократно подчеркивал, в том числе, на встрече с участием двух министров иностранных дел в Нью-Йорке, что мы привержены армяно-азербайджанскому миру и переговорам между двумя странами. Мы считаем, что прямой диалог является ключом к решению проблем и достижению устойчивого мира, как раз обе страны заявляют, что хотят мира. Так что, в ближайшие месяцы мы продолжим работать над тем, чтобы через наших партнеров и многосторонние организации облегчить и обеспечить переговоры между Арменией и Азербайджаном на двусторонней основе».