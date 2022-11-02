Молниеносное российское вторжение в Украину провалилось потому, что российские войска не обеспечили себе нормальную связь, бронезащиту и комплексную противовоздушную оборону.

Об этом говорится в заявлении министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которого цитирует The Guardian.

Сообщается, что Уоллес заявил об этом на комитете по международным отношениям и обороне в британском парламенте.

«Россияне потерпели неудачу, имея преимущество в количестве. Они могли похвастаться тем, сколько у них БМП и танков, но у них не было ни нормальной комплексной ПВО, ни нормальной связи, ни нормальной защитной брони на их бронетехнике, которую «Джавелины» просто разобрали. И при всей своей массе они не могли двигаться дальше», — отметил он.

Он также прокомментировал то, как война в Украине изменит планирование НАТО.

«В холодной войне у каждого из нас были определены свои места, мы все знали, в какой части немецкой границы мы будем развернуты. На самом деле, все свелось к таким деталям, что пилоты знали цели для своего рода «Дня Д». Я не ожидаю, что у нас будет такая же детализация, но это означает, что НАТО должно прояснить, в чем заключается общий военный план и какую роль в нем играет Великобритания», — добавил Уоллес.