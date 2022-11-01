Мы участвуем в саммите Лиги арабских государств в качестве председателя Движения неприсоединения. У нас хорошие отношения и со странами, входящими в Лигу арабских государств. Уверен, что новая динамика нашего сотрудничества получит дальнейшее развитие в ближайшее время.

Об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в своем выступлении на 31-м саммите Лиги арабских государств, состоявшемся 1 ноября в Алжире.

Глава государства отметил, что Азербайджан придает особое значение двустороннему сотрудничеству, взаимной поддержке и солидарности со странами-членами Лиги арабских государств.

Заявив, что наша страна не жалеет поддержки братьям-мусульманам на всех международных форумах, президент Азербайджана сказал, что мы внесли достаточный вклад в исламскую солидарность: «2017 год был объявлен в Азербайджане Годом исламской солидарности. В Азербайджане прошли Игры исламской солидарности. Эти игры стали спортивным праздником, праздником солидарности и примером дружбы».