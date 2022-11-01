Упоминание Алма-Aтинской декларации 1991 года было включено в заявление по итогам трехсторонних переговоров 31 октября в Сочи президентов РФ, Азербайджана и Армении по настоянию армянской стороны, утверждает источник издания «Интерфакс» в одной из делегаций, участвовавший в переговорах.

В совместном заявлении президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева, в частности, говорится о том, что стороны «договорились воздерживаться о применении силы или угрозы ее применения, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ в соответствии с Уставом ООН и Алма-Атинской декларацией 1991 года».

«Ссылка на Алма-Атинскую декларацию от 1991 года в совместном заявлении лидеров появилась по настоянию армянской стороны», — сказал источник.

Алма-Атинская декларация была подписана 21 декабря 1991 года руководителями Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Российской Федерации (РСФСР), Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Она закрепляла принципы образования Содружества независимых государств.

В одном из пунктов декларации двенадцать бывших республик СССР, объявляющих себя независимыми государствами, заявляют о готовности «признавать и уважать территориальную целостность друга и нерушимость существующих границ».

Как отметил в связи с этим источник, «пожелание Еревана включить в совместное заявление упоминание Алма-Атинской декларации расценено азербайджанской стороной как готовность Армении признать суверенитет Азербайджана над Карабахом».