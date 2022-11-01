Комитет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайной ситуации, связанной с оспой обезьян, по итогам заседания пришёл к выводу, что вспышка данного заболевания остаётся чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения международного значения.

«Комитет пришёл к консенсусному мнению, что это событие продолжает соответствовать критериям Международных медико-санитарных правил для чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — отмечается в документе.

Уточняется, что вспышка оспы обезьян представляет риск на международном уровне.