Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсудили итоги прошедшей 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента РФ с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«Обсуждены итоги прошедшей 31 октября в Сочи трехсторонней встречи президента Российской Федерации с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Республики Армения Николом Пашиняном», — сообщила пресс-служба Кремля во вторник.