Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с комиссаром Европейского Союза по энергетике Кадри Симсон. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

В ходе разговора Зеленский отметил роль Симсон в присоединении Украины к европейской сети ENTSO-E. Он напомнил, что после присоединения Украина начала экспортировать электроэнергию в Европу и стала одним из гарантов стабильности энергосистемы ЕС.

По словам Зеленского, Россия серьезно повредила уже около 40% всей энергетической инфраструктуры Украины, в частности ТЭС, ТЭЦ и ГЭС.

«К сожалению, из-за ударов ракетами и беспилотниками-камикадзе со стороны РФ по нашей энергосистеме мы приостановили этот процесс. Но я уверен, что мы все восстановим, и в более спокойное время, когда будет стабилизирована ситуация в нашей энергосистеме, мы продолжим экспорт электроэнергии в Европу», – подчеркнул президент Украины.

Зеленский также подробно рассказал о потребностях Украины для восстановления энергетической инфраструктуры и призвал Еврокомиссию играть координационную роль в привлечении помощи со стороны стран-членов ЕС.

Отдельное внимание стороны уделили дальнейшему усилению энергетических санкций против РФ. Президент Украины призвал ввести ценовые ограничения на российский газ в дополнение к ценовым ограничениям на нефть, а также ограничить поставки российского сжиженного газа в страны ЕС в рамках следующего санкционного пакета, который необходимо утвердить как можно скорее.