Для меня честь впервые совершить визит в Алжирскую Народную Демократическую Республику и посетить Национальный музей борцов за независимость как выражение глубокого уважения к братскому народу Алжира.

Данную запись президент Ильхам Алиев сделал в Книге памяти Национального музея борцов за независимость в столице Алжирской Народной Демократической Республики городе Алжир.

«Национальный музей борцов за независимость – важный комплекс, который отражает одну из самых трагических и в то же время вызывающих гордость страниц славной истории алжирского народа. Этот музей имеет исключительное значение с точки зрения сохранения и передачи будущим поколениям памяти о проводимой с невиданной жестокостью и безжалостностью колониальной политике против алжирского народа, военных преступлениях и преступлениях против человечности, общенародном сопротивлении колониальным силам и победе в борьбе за независимость, одержанной ценой жизни полутора миллионов шехидов.

Борьба за свободу и независимость во имя избавления от беспощадного колониального гнета навсегда вошла в историю Алжира как символ великого мужества, единства, непоколебимой воли и решимости алжирского народа.

Как руководитель дружественной и братской страны сегодня я очень горжусь развитием, процветанием братского Алжира, который ценой больших жертв обрел независимость.

Выражаю благодарность за теплый прием, оказанный мне в Национальном музее борцов за независимость, желаю успехов деятельности музея в деле увековечения героического наследия алжирского народа», — написал президент.