Супруга шахматиста Анатолия Карпова Наталья Буланова сообщила, что состояние госпитализированного чемпиона мира по шахматам значительно улучшилось.

«Он в сознании, очень активный, никаких недомоганий не чувствует, рвётся домой и злится, что его не отпускают. Врачи говорят, что пока рано, надо ещё полежать, отдохнуть. Вероятно, к концу недели выпишут», — цитируют Буланову «Известия».

Напомним, что Карпов был госпитализирован в Москве в результате полученного бытового повреждения. Гроссмейстер неудачно упал на улице, позже у него обнаружили гематому головного мозга.