Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин обсудили по телефону ситуацию вокруг зерновой сделки, сообщила канцелярия турецкого лидера.

Эрдоган выразил уверенность в том, что решение по поставкам продовольствия будет найдено, добавив, что Турция прилагает усилия со всеми сторонами для решения проблем, связанных с реализацией зерновой сделки.

Турецкий лидер выразил уверенность в формировании атмосферы сотрудничества по урегулированию вопроса поставок зерна.

Глава турецкого государства выразил уверенность в том, что конструктивный подход к теме зернового кризиса, окажет стимулирующее воздействие [на стороны в вопросе] возвращения к диалогу.

Эрдоган также поблагодарил российского коллегу за искренние слова, высказанные в адрес Турции и его лично на полях дискуссионного клуба «Валдай».