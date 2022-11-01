США планируют разместить до шести бомбардировщиков Boeing B-52 Stratofortress, способных нести ядерное оружие, на авиабазе в Северной Австралии. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Такое решение принято на фоне осложнений в отношениях с властями Китая, подчеркнули в Reuters. Речь о базе Tindal в 300 километрах южнее Дарвина — столицы Северной территории Австралии.

Как напоминает агентство, ранее представитель Минобороны Австралии заявил газете The Wall Street Journal, что США также финансируют строительство стоянки для самолетов рядом с городом Кэтрин. Она сможет вместить до шести таких бомбардировщиков.

Кроме того, издание ABC сообщало, что США построят в Австралии базу для шести своих стратегических бомбардировщиков B-52, которые способны нести ядерное вооружение. О том, связано ли это с активностью КНР в Юго-Восточной Азии, издание не уточняло.