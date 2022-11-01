Помощник Президента Азербайджана — заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента генерал-полковник Магеррам Алиев посетил Нахчыван.

Как сообщает АПА, на встрече с председателем Верховного совета Нахчыванской АР Васифом Талыбовым состоялся расширенный обмен мнениями об армии, постоянно дислоцированной в Нахчыванской Республике, мерах по материально-техническому обеспечению соединений и воинских частей, повышению профессионализма личного состава, улучшению служебно-боевых и бытовых условий.

Было проведено служебное совещание с участием представителей Отдельной общевойсковой армии, Отдельной Нахчыванской бригады Внутренних войск МВД, Отдельной пограничной дивизии «Нахчыван» Государственной пограничной службы и МЧС Нахчыванской АР, а также руководителей войск и соединений, заслушаны доклады.