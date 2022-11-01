Российский политолог Сергей Марков представил четыре сценария развития азербайджано-армянских отношений.

«1. Базовый сценарий. Азербайджан будет требовать признания Арменией Карабаха часть Азербайджана, без каких-либо условий. А если нет, то через три года договор о миротворцах завершится, они уйдут из Карабаха. Армия Азербайджана спокойно войдет в Карабах. Армия Армении даже не будет сопротивляться из-за своей слабости.

2. Чтобы сорвать этот план Азербайджана, Пашинян будет стараться или заманить Россию в конфликт или заменить ее на врагов РФ: Францию, ЕС, США.

3. Чтобы сорвать этот план Пашиняна, Россия будет стараться заменить уже Пашиняна на более пророссийского политика.

4. Тем временем будут идти переговоры между Азербайджаном и Арменией о мирном соглашении на разных площадках, но с одним результатом — без результата», — написал он в своем Tg-канале.

В целом, по его мнению, итоги переговоров в Сочи между лидерами Азербайджана и Армении при участии Владимира Путина прошли позитивно, но безрезультатно.

«Позитивно — потому что сделали общее заявление и все-таки хотят выйти на мирное соглашение. Безрезультатно — потому что не продвинулись к этому мирному соглашению», — заключил он.