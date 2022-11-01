Вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Ударами высокоточного оружия продолжаем эффективно поражать объекты военной инфраструктуры, а также объекты, влияющие на снижение военного потенциала Украины. При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — утверждает он.