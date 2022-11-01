Мессенджер WhatsApp тестирует функцию отправки сообщений самому себе, она уже доступна ряду бета-тестеров сервиса. Об этом сообщает портал WABetaInfo.

На опубликованном скриншоте видно, что в меню появилась возможность переслать сообщение себе. При этом у пользователя появляется отдельный чат, который называется «Me (You)». Отмечается, что раньше возможность направить сообщение себе также существовала, если при отправке вбить в поиск контактов свой номер телефона. Теперь этот процесс будет упрощен по аналогии с мессенджером Telegram, в котором эта функция реализована похожим образом.

Тестирование проходит одновременно как для пользователей Android, так и iOS. Когда функция выйдет в публичный релиз, остается неизвестным.