Итоги саммита в Сочи и принятое лидерами Армении, России и Азербайджана заявление свидетельствует о серьезной неудаче как Еревана, так и Москвы. Об этом заявил армянский политтехнолог Виген Акопян.

Эксперт склоняется к мнению о том, что пражский процесс будет продолжен. Он считает, что принятое накануне трехстороннее заявление, в котором «не упоминаются ни Карабах, ни право народа на самоопределение, а также нет положения о присутствии ВС Азербайджана на суверенной территории Армении в плане результата – достаточно серьезная неудача для армянской стороны».

По его словам, есть элемент неудачи российской стороны, которая после некоторой паузы в переговорах надеялась вернуться в большую игру и путем проведения саммита в Сочи внести качественные изменения в процесс.