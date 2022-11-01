Иранский бизнес ведет переговоры с чеченскими деловыми кругами о возможности сотрудничества. Такие контакты могут привести к активному развитию Чеченской Республики, сказал вице-премьер России Александр Новак на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству России и Ирана, которая проходит в Грозном.

«Вчера здесь состоялась встреча российско-иранских деловых кругов, в том числе с участием чеченских предпринимателей», — цитирует его ТАСС.

«Уверен, что результаты нашей встречи приведут к активному развитию чеченской земли. Контакты, которые установило бизнес-сообщество с иранскими деловыми кругами, будет способствовать активному развитию этого региона Российской Федерации», — добавил Новак.

По его словам, развивается диалог между странами и по другим вопросам, в том числе между ведомствами. Также страны постоянно обмениваются бизнес-делегациями.

«Наша совместная работа уже приносит ощутимые результаты. Несмотря на внешнее санкционное давление на Россию и Иран, торгово-экономическое сотрудничество между нашими странами продолжается», — отметил вице-премьер РФ.