«Необходимо принять закон «О гази».

Об этом сегодня на общественных слушаниях, организованных комитетом общественных объединений и религиозных структур Милли Меджлиса на тему «Укрепление сотрудничества парламент – НПО», сказала председатель Азербайджанского общества защиты прав женщин имени Диляры Алиевой Новелла Джафароглу., сообщает АПА.

«Это нужно изменить в законе. При принятии законов необходимо уделять особое внимание вопросу ветеранов. Парни и девушки, поступающие в армию в Израиле, обучаются бесплатно в течение 3 лет. А раненым солдатам в Израиле до конца жизни выплачивают пенсию. Этот опыт необходимо изучить. Ветераны — наша честь. Все это нужно учитывать при принятии закона».