В Баку задержана женщина, который принуждала детей заниматься попрошайничеством.
Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, задержана Р.Мамедова 1984 года рождения, принуждавшая 4 малолетних детей своих родственников к попрошайничеству на станциях Бакметрополитена.
В отношении Мамедовой составлен протокол об административном правонарушении по статье 523.2 Кодекса об административных проступках.
Согласно решению суда Р.Мамедова приговорена к 10-дневному административному аресту.
Родители детей были приглашены в отделение полиции, с ними были проведены профилактические беседы.
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