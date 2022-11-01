В Баку задержана женщина, который принуждала детей заниматься попрошайничеством.

Как сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, задержана Р.Мамедова 1984 года рождения, принуждавшая 4 малолетних детей своих родственников к попрошайничеству на станциях Бакметрополитена.

В отношении Мамедовой составлен протокол об административном правонарушении по статье 523.2 Кодекса об административных проступках.

Согласно решению суда Р.Мамедова приговорена к 10-дневному административному аресту.

Родители детей были приглашены в отделение полиции, с ними были проведены профилактические беседы.