Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари сообщил о подписании ряда договоров с российской государственной корпорацией «Газпром» на общую сумму 6,5 миллиардов долларов.

Контракты являются частью рамочного соглашения на сумму 40 миллиардов долларов, о котором страны договорились летом 2022 года в ходе визита президента РФ Владимира Путина в Тегеран.

Отметим, что на прошлой неделе страны подписали договор на поставку в Россию 40 газовых турбин иранского производства. Стоимость сделки не публиковалась, однако отмечалось, что это крупнейшая в новейшей истории Ирана экспортная сделка в технологическом секторе.